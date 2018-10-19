Вертолет ВМС США рухнул на палубу авианосца «Рональд Рейган»

Вашингтон, , 09:57 — REGNUM На летную палубу авианосца ВМС США «Рональд Рейган» рухнул вертолет MH-60 Seahawk. Об этом сообщает сайт командования Седьмого флота Соединенных Штатов.

Отмечается, что инцидент в Филиппинском море произошел утром 19 октября, когда винтокрылая машина оторвалась от палубы при попытке взлететь. Сообщается, что в результате падения вертолета есть пострадавшие, жизни который в настоящее время ничего не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября стало известно, что в Атлантическом океане на палубе авианосца George Bush военно-морских сил США погиб один из матросов, который неосторожно попал под винт самолёта Grumman E-2 Hawkeye.

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