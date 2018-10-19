Волгоградский убийца с молотком непричастен к ВолГУ, сообщили следователи

Волгоград, , 09:32 — REGNUM Мужчина, задержанный по подозрению в жестокой расправе над жительницей Городищенского района, не имеет никакого отношения к Волгоградскому государственному университету (ВолГУ), как о том писала пресса. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Волгоградской области.

«Эти утверждения журналистов основаны исключительно на показаниях задержанного, видеозапись которых распространена в СМИ, и не перепроверены ни у органов следствия, ни в учебном заведении», — говорится в сообщении.

Напомним, 21-летнего мужчину подозревают в том, что проник в жилище и, будучи застигнутым потерпевшей на месте преступления, несколько раз ударил женщину молотком. В это время в доме находились двое малолетних детей. От полученных травм женщина скончалась.

Накануне ряд местных СМИ со ссылкой на слова подозреваемого распространили информацию о том, что он является студентом ВолГУ. «Информируем — никакого отношения к Федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Волгоградский государственный университет» фигурант уголовного дела не имеет», — пояснили следователи.