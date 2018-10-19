Четверо человек погибли в ДТП на трассе «Дон» в Ростовской области

Ростов-на-Дону, , 09:29 — REGNUM В результате столкновения двух легковых автомашин на трассе «Дон» в Ростовской области погибли четыре человека, еще двое получили травмы. Об этом сообщили в региональном ГУМВД России.

В ведомстве отметили, что ДТП произошло рано утром 19 октября в Октябрьском районе области.

По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes допустил столкновение с «ВАЗ-2101», в результате чего водитель и трое пассажиров отечественной «легковушки» погибли. Водитель и пассажир иномарки получили травмы.

По факту произошедшего идет проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 19 октября под Норильском в результате столкновения легкового автомобиля и служебного автобуса один человек погиб и еще восемь пострадали.

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