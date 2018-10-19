В Азербайджане спасли подавший сигнал бедствия экипаж иранского судна

Баку, , 09:24 — REGNUM Сотрудники пограничной службы Азербайджана спасли экипаж иранского сухогруза Nazmehr, который подал сигнал бедствия, сообщается 19 октября на сайте ведомства.

Отмечается, что экипаж сухогруза, двигавшегося по маршруту Акта — Баку, запросил помощь в связи с массовым отравлением. В этот момент судно находилось в 21-й миле от острова Пираллахи в Каспийском море.

На место был отправлен сторожевой корабль, пограничники приняли семь членов экипажа, все они были в тяжелом состоянии. После оказания первой помощи сторожевой корабль направился в порт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее азербайджанские пограничники зафиксировали попытку незаконного пересечения границы. Нарушитель был блокирован, после чего пограничники потребовали, чтобы он сдался. Однако злоумышленник открыл огонь, в ответ он был ликвидирован.

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