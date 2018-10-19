Пятница, 19 Октября 2018 года
10:43:33 МСК

В Азербайджане спасли подавший сигнал бедствия экипаж иранского судна

Происшествия

На борту сухогруза произошло массовое отравление

В Азербайджане спасли подавший сигнал бедствия экипаж иранского судна
Sheila Tostes
Знак S.O.S.

Баку, 19 октября 2018, 09:24 — REGNUM  Сотрудники пограничной службы Азербайджана спасли экипаж иранского сухогруза Nazmehr, который подал сигнал бедствия, сообщается 19 октября на сайте ведомства.

Отмечается, что экипаж сухогруза, двигавшегося по маршруту Акта — Баку, запросил помощь в связи с массовым отравлением. В этот момент судно находилось в 21-й миле от острова Пираллахи в Каспийском море.

На место был отправлен сторожевой корабль, пограничники приняли семь членов экипажа, все они были в тяжелом состоянии. После оказания первой помощи сторожевой корабль направился в порт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее азербайджанские пограничники зафиксировали попытку незаконного пересечения границы. Нарушитель был блокирован, после чего пограничники потребовали, чтобы он сдался. Однако злоумышленник открыл огонь, в ответ он был ликвидирован.

Читайте подробнее: Азербайджанские пограничники застрелили нарушителя границы с Россией

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия на воде
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить