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Подданная Великобритании арестована в Малайзии за убийство мужа

Происшествия

Обвиняемая вызвала скорую, но приехавшие врачи констатировали смерть

Куала-Лумпур, 19 октября 2018, 09:27 — REGNUM  Правоохранительные службы Малайзии арестовали подданную Великобритании, обвиняемую в убийстве своего мужа, сообщает 19 октября Associated Press.

Следствие обнаружило в доме обвиняемой кухонный нож, испачканный в крови, а также тело 62-летнего мужчины. 51-летняя обвиняемая вызвала скорую, но приехавшие врачи констатировали смерть.

Полиция квалифицировала произошедшее как убийство. Причина произошедшего выясняется, по предварительным данным, преступление было совершено после ссоры.

Супружеская пара переехала в Малайзию 11 лет назад в рамках специальной программы, предоставляющей для иностранцев долголетние визы. В случае если вина женщины будет доказана, ей грозит смертная казнь.

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Бытовые убийства
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