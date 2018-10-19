Подданная Великобритании арестована в Малайзии за убийство мужа

Куала-Лумпур, , 09:27 — REGNUM Правоохранительные службы Малайзии арестовали подданную Великобритании, обвиняемую в убийстве своего мужа, сообщает 19 октября Associated Press.

Следствие обнаружило в доме обвиняемой кухонный нож, испачканный в крови, а также тело 62-летнего мужчины. 51-летняя обвиняемая вызвала скорую, но приехавшие врачи констатировали смерть.

Полиция квалифицировала произошедшее как убийство. Причина произошедшего выясняется, по предварительным данным, преступление было совершено после ссоры.

Супружеская пара переехала в Малайзию 11 лет назад в рамках специальной программы, предоставляющей для иностранцев долголетние визы. В случае если вина женщины будет доказана, ей грозит смертная казнь.

Читайте ранее в этом сюжете: В Челябинске школьник подозревается в убийстве старшей сестры