ДТП в Ростовской области: четыре человека погибли на трассе М-4 «Дон»

Ростов-на-Дону, , 09:23 — REGNUM Четыре человека погибли и двое пострадали в автокатастрофе в Ростовской области. Смертельная авария произошла на трассе М-4 «Дон», сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

По предварительным данным, на автодороге Mercedes врезался в ВАЗ-2101 и протащил его несколько километров. Все погибшие — пассажиры отечественного автомобиля. Травмы получили пассажиры иномарки.

В настоящее время по факту смертельного ДТП проводится проверка, в ходе которой Госавтоинспекторы установят обстоятельства произошедшего и виновника дорожной аварии.