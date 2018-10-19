Пятница, 19 Октября 2018 года
10:45:05 МСК

ДТП в Ростовской области: четыре человека погибли на трассе М-4 «Дон»

Происшествия

На автодороге Mercedes врезался в ВАЗ-2101

Ростов-на-Дону, 19 октября 2018, 09:23 — REGNUM  Четыре человека погибли и двое пострадали в автокатастрофе в Ростовской области. Смертельная авария произошла на трассе М-4 «Дон», сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

По предварительным данным, на автодороге Mercedes врезался в ВАЗ-2101 и протащил его несколько километров. Все погибшие — пассажиры отечественного автомобиля. Травмы получили пассажиры иномарки.

В настоящее время по факту смертельного ДТП проводится проверка, в ходе которой Госавтоинспекторы установят обстоятельства произошедшего и виновника дорожной аварии.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить