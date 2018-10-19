В Екатеринбурге из горевшей многоэтажки госпитализировали двоих детей

Екатеринбург, , 09:21 — REGNUM В больницы Екатеринбурга из горевшей ночью 19 октября многоэтажки на улице Таёжной доставили пятерых детей. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в свердловской прокуратуре.

У всех них были признаки отравления продуктами горения. Две девочки в возрасте три месяца и год госпитализированы. Медики отмечают, что их жизням ничего не угрожает.

Напомним, многоэтажка загорелась поздно вечером 18 октября. Жильцов эвакуировали. Пожарные выяснили, что горел мусоропровод. Квартиры не пострадали.

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