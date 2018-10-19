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Провокаторы пугают жителей Керчи крупным терактом на похоронах

Происшествия

Людям звонят с неизвестных номеров и пишут в соцсетях

Провокаторы пугают жителей Керчи крупным терактом на похоронах
Александр Дремлюгин © ИА REGNUM
Цветы и игрушки у керченского колледжа

Керчь, Крым, 19 октября 2018, 09:03 — REGNUM  Неизвестные люди пугают жителей Керчи масштабным террористическим актом во время похорон жертв массового убийства в политехническом колледже. Многие могут не прийти, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Людям пишут в социальных сетях и звонят с неизвестных номеров, предупреждая, что во время массового скопления людей произойдёт ещё один более крупный теракт», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM студент колледжа Николай.

По его словам, после таких сообщений, он и множество его товарищей всерьёз думают остаться дома в этот день.

«Я тоже из-за этого не иду, хотя очень хочу… Боюсь просто до истерики. К тому же родители знают об этих звонках и не пускают меня», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM студентка колледжа Виктория.

Одновременно с этим она отметила, что в понедельник, 22 октября, всё-таки планирует вернуться на учёбу в колледж.

Как сообщило ИА REGNUM, 17 октября после вооружённой атаки на колледж в Керчи погибли 21 человек и ещё несколько десятков получили ранения. СКР возбудил уголовное дело, единственным подозреваемым назван 18-летний студент Владислав Росляков.

Прощание с жертвами нападения пройдёт 19 октября в 11:00 на площади Ленина.

https://regnum.ru/news/2503052.html

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Взрыв в политехническом колледже Керчи
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