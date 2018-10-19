Дагестан: директор казённого предприятия баловал себя незаконными премиями

Махачкала, , 08:48 — REGNUM Директор предприятия «Управляющая компания инфраструктурными объектами Республики Дагестан» Гусен Зулпикаров стал фигурантом уголовного дела. Он подозревается в выплате себе незаконной премии в размере 947 тыс. рублей, сообщили ИА REGNUM 19 октября в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Надзорным органом было выявлено, что Зулпикаров с апреля 2016 по сентябрь 2018 года незаконно выписывал себе и ряду других работников премии без согласования с министерством промышленности и торговли Дагестана, к которому относилось казённое предприятие.

Размер премий иногда превышал оклады в пять и более раз, хотя согласно положению о премировании сотрудников предприятия сумма премий, выплачиваемых работнику в месяц, не должна превышать 200% от установленного оклада.

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Напомним, в сентябре 2018 года по подозрению в аналогичном нарушении, но в гораздо больших масштабах был задержан бывший главврач городской клинической больницы №1 в городе Махачкале Меджид А.

Было установлено, что в 2016—2018 годы главный врач лечебного учреждения издавал приказы о незаконном поощрении себя и ряда сотрудников больницы разными премиальными и стимулирующими выплатами. Их общая сумма составила около 238 млн рублей. Меджид Алиев был снят со своего поста весной 2018 года. Сразу после этого в больницу прибыла комиссия, которая и обнаружила случаи крупного хищения денег.