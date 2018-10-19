Пятница, 19 Октября 2018 года
10:45:34 МСК

Пожар в многоэтажке Екатеринбурга был ожидаем

Происшествия

Управляющее домом товарищество собственников жилья ещё в 2016 году оштрафовали за нарушение норм пожарной безопасности

Пожар в многоэтажке Екатеринбурга был ожидаем
skeeze
Пожарный

Екатеринбург, 19 октября 2018, 08:45 — REGNUM  В Екатеринбурге управляющее горевшим ночью 19 октября 16-этажным домом товарищество собственников жилья ещё в 2016 году было оштрафовано за нарушение правил противопожарной безопасности. Об этом журналистам сообщили в свердловской прокуратуре.

Штраф был выписан после того, как проверяющие обнаружили, что мусоропровод захламлён, а двор заставлен автомобилями, уточнили в ведомстве.

Сейчас прокуратура ведёт проверку по факту произошедшего ночью 19 октября пожара. По её итогам будет принято решение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ночью в доме на улице Таёжной загорелся мусоропровод. Пламя охватило с девятого по 14-й этаж.

С огнём пожарные справились быстро. Но спецтехника не могла проехать из-за того, что двор был заставлен автомобилями.

Продуктами горения отравились три маленькие девочки. Одна из них была госпитализирована.

Читайте ранее в этом сюжете: Пожар в 16-этажке Екатеринбурга: что помешало пожарным

Читайте развитие сюжета: В Екатеринбурге из горевшей многоэтажки госпитализировали двоих детей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары в многоэтажных зданиях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить