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В Азовском море ищут лётчиков с разбившегося самолёта Л-39

Происшествия

Пилоты успели катапультироваться

Краснодар, 19 октября 2018, 07:21 — REGNUM  В Краснодарском крае ведутся поиски лётчиков с потерпевшего крушение учебного самолёта Л-39. Операцию в Азовском море около Должанской косы, куда в 1,5 км от берега рухнула крылатая машина, проводит поисково-спасательная группа.

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Известно, что лётчики смогли катапультироваться. Они также упали в воду.

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Как сообщало ИА REGNUM, учебно-тренировочный самолёт Л-39 потерпел крушение в Краснодарском крае во время планового полёта. Катастрофа произошла около 17:00 мск 18 октября у станицы Должанская. По данным Минобороны РФ, машина рухнула в воду, однако пилотам удалось катапультироваться. По предварительным данным, причиной авиапроисшествия могла стать техническая неисправность.

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Авиапроисшествия
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