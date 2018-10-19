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Пожар в 16-этажке Екатеринбурга: что помешало пожарным

Происшествия

Пламя распространилось мгновенно

Екатеринбург, 19 октября 2018, 06:49 — REGNUM  Огонь в доме на улице Таёжной в Екатеринбурге распространился мгновенно с девятого по 16-й этаж. Об этом заявил зам. начальника управления по организации пожаротушения свердловского управления МЧС России Владимир Шихотов.

По его словам, двор дома был заставлен личными машинами жильцов, и это мешало проезду спецтехники. Эвакуацией транспорта занимались сотрудники Росгвардии и полиции.

Шихотов добавил, что пламя быстро распространилось с девятого по 16-й этаж. Этому способствовала большая горючая загрузка.

Напомним, в основном горел мусоропровод. Квартиры граждан не пострадали. В результате возгорания продуктами горения отравились три маленькие девочки. Одна из них госпитализирована.

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Пожары в многоэтажных зданиях
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