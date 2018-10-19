Четыре французских матроса пострадали при крушении вертолета

Дюнкерк, Франция, , 05:55 — REGNUM Четыре матроса ВМС Франции пострадали из-за аварии вертолета на борту корабля Dixmude, сообщает Le Monde.

Сообщается, что экипаж вертолета совершал учебный вылет с борта корабля, однако из-за технической неполадки произошла авария. Экипаж вертолета не пострадал, но пострадали четыре матроса, находившихся на палубе.

Все четверо пострадавших госпитализированы, они находятся в тяжелом состоянии. Причины аварии пока не известны, издание сообщает лишь о том, что вертолет находится в состоянии технической исправности, а погодные условия были благоприятными для полетов.

Универсальный десантный корабль Dixmude следовал в Норвегию для участия в учениях НАТО Trident Juncture. Но в море, недалеко от Дюнкерка, было решено провести тренировку для экипажа одного из вертолетов, в ходе которой и случилась авария.