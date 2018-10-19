Подруга убийцы из Керчи рассказала об издевательствах над ним

Керчь, Крым, , 05:36 — REGNUM Одногруппники Владислава Рослякова, устроившего стрельбу и взрыв в керченском политехническом колледже, часто издевались над ним, сообщила его подруга телеканалу RT.

По ее словам, Владислав часто рассказывал о своих ссорах с окружающими и об унижениях со стороны одногруппников за то, что «он не такой как все». При этом Росляков сообщал ей, что «не хочет жить» и планирует отомстить своим обидчикам.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва и стрельбы в политехническом колледже в Керчи, произошедшей 17 октября, пострадали порядка 50 человек. Многие из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. По последним данным, 21 человек погиб, включая подозреваемого в массовом убийстве четверокурсника учебного заведения Владислава Рослякова.

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