Жителям китайского Тибета вновь угрожает оползневая запруда

Лхаса, Китай, , 05:11 — REGNUM В результате схода оползня на реке Брахмапутра (Ярлунг Цангпо) в китайском Тибете на юго-западе Китая образовалась запруда, сообщает агентство Синьхуа.

Оползень сошел ранним утром по местному времени 17 октября близ одной из деревень в уезде Мэньлин, заблокировав поток воды в реке, сообщили в региональном департаменте водных ресурсов. К обеду того же дня уровень воды в запруде достигла 40 метров, а объем воды в нём достиг 150 млн кубометров.

Власти немедленно начали предпринимать экстренные меры, включая эвакуацию местных жителей. Рабочая группа прибыла на место.

Напомним, что сходная ситуация произошла 11 октября на одном из участков реки Цзиньша на границе провинций Сычуань и Тибетского автономного района на юго-западе Китая. Однако, уже к 15 октября река прорвала дамбу, и запруда исчезла. Никто из жителей не пострадал.

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