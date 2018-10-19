Три человека на катере пропали у берегов Владивостока

Владивосток, , 05:03 — REGNUM Спасатели ищут пропавший в акватории близ Владивостока катер с тремя пассажирами на борту, сообщает управление МЧС РФ Приморья.

Сообщается, что в управление МЧС поступило обращение с просьбой найти трех человек, которые 16 октября вышли в море на катере на ночную рыбалку в район острова Скрыплева. До сих пор они не вернулись, их местонахождение неизвестно. Как подчеркнули в МЧС, один из пассажиров последний раз выходил на связь в 00:30 (время местное) 17 октября.

В связи с этим 18 октября на поиск пропавшего судна вышел катер БЛ-820 Владивостокского поисково-спасательного отряда. Спасатели вели поиск катера в районе острова Скрыплева и далее до острова Верховского. О пропавшем катере предупредили другие суда. Поиск пока результатов не дал, в настоящее время он продолжается.