Пассажиров поезда Николаев — Киев эвакуировали после сообщения о бомбе

Николаев, Украина, , 04:36 — REGNUM Около 800 пассажиров поезда Николаев — Киев было эвакуировано после сообщения о минировании, сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Отмечается, что один из пассажиров поезда сообщил о наличии взрывного устройства в его сумке. Состав был остановлен на станции «Явкино», к поезду прибыли саперы и оперативно-следственная группа.

Заявивший о взрывчатке был задержан правоохранительными органами. В сумке никаких взрывных устройств не оказалось, в настоящее время специалисты обследуют железнодорожный состав.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце сентября порядка 700 пассажиров поезда Киев — Мариуполь были эвакуированы после анонимного звонка об угрозе взрыва. Однако выяснилось, что взрывчатки в поезде нет, и было возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности.

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