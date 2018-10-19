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В Ленобласти автомобиль «Жигули» столкнулся с КамАЗом

Происшествия

За рулем легкового автомобиля находился пенсионер

Луга, Ленинградская область, 19 октября 2018, 04:08 — REGNUM  В Тосненском районе Ленинградской области на трассе столкнулись автомобиль «Жигули» и грузовик КамАЗ, сообщают «Невские новости».

Сообщается, что авария произошла на 40-м километре дороги «Павлово — Луга». В результате столкновения автомобилей 89-летний водитель отечественного легкового автомобиля погиб на месте от полученных травм. В настоящее время сотрудники ГИБДД области выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября в Вологодской области столкнулись иномарка Toyota Corolla и грузовик Scania. В результате ДТП водитель и два пассажира иномарки скончались на месте. Водитель грузовика не пострадал.

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Дорожно-транспортные происшествия
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