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Тело гитариста музыкальной группы All That Remains было найдено в пруду

Происшествия

Причина смерти музыканта пока не известна

Вашингтон, 19 октября 2018, 03:25 — REGNUM  Гитарист рок-группы All That Remains Оли Херберт был найден мертвым в пруду у своего дома в американском штате Коннектикут, сообщает TMZ.

По данным портала, ранее, еще 16 октября, в полицию поступали сообщения об исчезновении музыканта. После этого правоохранители отправились в дом к музыканту, где и обнаружили тело Херберта. Гитаристу было 44 года, у него осталась супруга. Сообщается, что точную причину смерти установит судмедэкспертиза.

Напомним, группа All That Remains существует уже около 20 лет. За годы своего творчества она записала 8 альбомов и продала более миллиона копий своих произведений.

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