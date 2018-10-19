Тело гитариста музыкальной группы All That Remains было найдено в пруду

Вашингтон, , 03:25 — REGNUM Гитарист рок-группы All That Remains Оли Херберт был найден мертвым в пруду у своего дома в американском штате Коннектикут, сообщает TMZ.

По данным портала, ранее, еще 16 октября, в полицию поступали сообщения об исчезновении музыканта. После этого правоохранители отправились в дом к музыканту, где и обнаружили тело Херберта. Гитаристу было 44 года, у него осталась супруга. Сообщается, что точную причину смерти установит судмедэкспертиза.

Напомним, группа All That Remains существует уже около 20 лет. За годы своего творчества она записала 8 альбомов и продала более миллиона копий своих произведений.