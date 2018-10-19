ДТП в Вологодской области унесло жизни трех человек

Вологда, , 02:41 — REGNUM В Вологодской области произошло столкновение легкового автомобиля Toyora Corolla и грузовика Scania на 415 км трассы Вологра — Медвежьегорск, сообщает пресс-служба УМВД области.

Сообщается, что 28-летний водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. Грузовик от удара съехал на обочину и перевернулся.

Все, кто находился в салоне легкового автомобиля, погибли в результате ДТП. Это были водитель и двое его пассажиров — 1987 и 1981 годов рождения. Очевидцы сообщают, что водитель Toyota не справился с управлением, в результате чего машину начало крутить и выбросило на встречную полосу. Водитель грузовика не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в Свердловской области грузовик КамАЗ столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП водитель иномарки и один из его пассажиров скончались на месте. Еще одного пассажира забрала бригада скорой помощи, однако не успела довезти до больницы: он скончался по дороге в медучреждение.

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