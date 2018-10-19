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В редакцию «Новой газеты» подбросили похоронный венок и голову барана

Происшествия

Издание обратилось к правоохранителям

В редакцию «Новой газеты» подбросили похоронный венок и голову барана
Похоронный венок

Москва, 19 октября 2018, 01:25 — REGNUM  Представители «Новой газеты» обратились в правоохранительные органы после того, как к зданию редакции неизвестные принесли похоронный венок и голову барана с угрозами в адрес одного из авторов газеты Дениса Короткова, сообщает РБК.

Сообщается, что правоохранители уже взяли отпечатки пальцев с подброшенных предметов. Представители редакции предполагают, что угрозы стали поступать после того, как газета «якобы разгласила данные российских летчиков, воюющих в Сирии». Сама редакция открестилась от публикации личных сведений российских военнослужащих.

Напомним, 18 октября редакция «Новой газеты» сообщила о том, что в адрес издания начали поступать угрозы, а у здания редакции стали появляться некие предметы. Сообщалось, что 17 октября у здания появился похоронный венок, а 18 октября — корзинка с отрезанной головой барана.

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