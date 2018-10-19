В Екатеринбурге ликвидирован крупный пожар в многоэтажном жилом доме

Екатеринбург, , 00:40 — REGNUM Пожар, вспыхнувший в 16-этажном доме на улице Таёжной в Екатеринбурге, ликвидирован, сообщили 19 октября в пресс-службе МЧС РФ по Свердловской области.

«Пожарно-спасательные подразделения в 01:28 (время местное) ликвидировали открытое горение в 16-ти этажном жилом доме на ул. Таежной в Екатеринбурге, — сообщили в МЧС. — Проводится проливка и разборка поврежденного от пожара имущества».

Уточняется, что площадь пожара составила сто квадратных метров. Пострадавших в результате возгорания нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар начался вечером 18 октября. На момент вызова пожарных горели две квартиры на девятом и десятом этажах. Затем огонь пополз наверх — вплоть до 15 этажа. Пожару присвоили повышенный уровень сложности — № 3.

Из здания еще до приезда пожарных самостоятельно эвакуировались 78 человек, среди которых были 24 ребенка. Пожарные спасли 24 человека, в том числе восемь детей. В ликвидации огня и последствий пожара участвовали более 70 человек, задействовано 25 единиц техники.

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