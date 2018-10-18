Пожар в жилом доме в Екатеринбурге распространился на четыре этажа

Екатеринбург, , 23:37 — REGNUM МЧС привлекло дополнительные силы для тушения пожара в 16-этажном жилом доме на улице Таёжной в Екатеринбурге. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ведомства.

«Пожар локализован на девятом и десятом этажах. Тушение пожара продолжается на девятом, десятом, 14-м и 15-м этажах. Пожару присвоен повышенный номер сложности № 3», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что до прибытия спасательных подразделений из дома самостоятельно эвакуировались 78 человек, в том числе 24 ребенка. Пожарными были спасены 24 человека, из них восемь детей.

По данным МЧС, пострадавших в результате пожара нет.

Как сообщается, в борьбе с огнём в настоящее время задействованы более 70 человек и 25 единиц техники.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге 80 человек эвакуированы из горящего многоэтажного дома