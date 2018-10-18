Погибший на Украине пилот из США впервые управлял Су-27

Киев, , 23:02 — REGNUM Американский пилот Сет Неринг, погибший в авиакатастрофе в Винницкой области, никогда ранее не управлял Су-27 и не участвовал в учениях за рубежом, сообщила пресс-служба подразделения национальной воздушной гвардии Калифорнии в ответ на запрос журналистов украинского телеканала «Громадське».

Американский военный более 20 лет служил в ВВС США, летал на истребителях F-16 Viper (2050 часов) и F-15 Eagle (224 часа). Полёт на Су-27УБ был для него первым.

В американском ведомстве рассказали, что 44-летний подполковник Сет Неринг жил в штате Невада, у него не было ни жены, ни детей. Из родных у него остались отец, мать и сводная сестра.

Напомним, украинский Су-27УБ рухнул во время выполнения полёта в рамках учений «Чистое небо-2018». Как выяснилось позже, украинский самолёт исчерпал свой ресурс в 2009 году. Спустя пять лет его без всякого ремонта вернули в строй в связи с началом гражданской войны в Донбассе.

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