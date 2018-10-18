«Роскосмос» и СК определили круг возможных виновных в аварии «Союза»

Москва, , 21:57 — REGNUM Комиссия государственной корпорации «Роскосмос» и следственные органы определили круг возможных виновных в повреждении одного из датчиков ракеты-носителя «Союз-ФГ», что могло привести к аварии этой ракеты-носителя 11 октября. Об этом сегодня, 18 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник на космодроме «Байконур».

По данным источника, с виной конкретных сотрудников сейчас разбирается специальная комиссия «Роскосмоса». При этом отмечается, что виноватым будет считаться не только тот, кто непосредственно сделал что-либо неправильно, но также и его руководитель и контролеры, так как их задача была не допустить неправильных действий.

По существующим регламентам, фамилии сборщиков тех или иных деталей ракеты-носителя указаны в бортовых журналах. Эти журналы хранятся в филиале ракетно-космического центра «Прогресс» на космодроме «Байконур». В них содержаться данные обо всех операциях, которые выполнялись с ракетой-носителем с момента её прибытия на космодром и до момента пуска.

Вся эта документация была изъята как на «Байконуре», так и на заводе-изготовителе в Самаре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 октября произошла первая в истории современной российской пилотируемой космонавтики авария. Ракета-носитель «Союз-ФГ» не вывела на расчетную орбиту космический корабль «Союз МС-10», в котором находился новый экипаж для Международной космической станции. К счастью экипаж не пострадал, так как после нештатной работы ракеты-носителя космонавт Алексей овечкин и астронавт Ник Хейг приземлились в спускаемом аппарате корабля «Союз».