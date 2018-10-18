СМИ: Экипаж разбившегося учебного самолет Л-39 успел катапультироваться

Краснодар, , 20:44 — REGNUM Экипаж учебного самолета Л-39, который разбился в Краснодарском крае, успел катапультироваться. Об этом сегодня, 18 октября, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным источника, летчики успели катапультироваться с падающего самолета. На данный момент их ищут.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учебный самолет Л-39 воздушно-космических сил России упал в Краснодарском крае в районе населенного пункта Должанский. Самолет упал в воду.

Причиной крушения могла стать техническая неисправность.

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