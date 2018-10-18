Минобороны РФ: На Кубани разбился учебный самолет Л-39

Краснодар, , 20:22 — REGNUM В Краснодарском крае разбился учебный самолет Л-39, который выполнял планово-учебный полет. Об этом сегодня, 18 октября, сообщает пресс-служба министерства обороны России.

Инцидент произошел около 17:00 по московскому времени в районе населенного пункта Должанская. Самолет упал в воду.

Что произошло с экипажем и успели ли лётчики катапультироваться — на данный момент не известно.

В районе крушения самолета организована поисково-спасательная операция.

В военном ведомстве уточнили, что самолет выполнял полет без боекомплекта. По предварительным данным, причиной крушения могла стать техническая неисправность машины.

Стоит отметить, что самолеты Л-39 довольно старые — они производились в Чехословакии и Чехии с 1970-го пл 1999 годы.