Четверг, 18 Октября 2018 года
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Из здания ТЦ в Уфе эвакуировали около тысячи человек

Происшествия

В одном из магазинов торгового центра произошёл пожар

Из здания ТЦ в Уфе эвакуировали около тысячи человек
Ольга Перегуд © ИА Красная Весна
Эвакуационный выход

Уфа, 18 октября 2018, 20:22 — REGNUM  Около тысячи человек были эвакуированы из здания торгового центра в Уфе из-за небольшого возгорания. Об этом сообщили 18 октября в пресс-службе регионального управления МЧС России.

По информации ведомства, инцидент произошёл в торговом центре «Аркадия», расположенном на улице Губайдуллина в Советском районе Уфы.

Сообщается, что в одном из магазинов ТЦ произошло возгорание холодильной установки. На момент прибытия пожарных в холодильной камере горели картонные упаковки для товаров на площади в два квадратных метра.

В настоящее время пожар локализован. По данным МЧС, в результате инцидента никто не пострадал.

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Пожары в учреждениях торговли
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