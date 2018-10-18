Самолёт Л-39 потерпел крушение в Краснодарском крае

ст-ца Должанская, Краснодарский край, , 19:42 — REGNUM Учебный самолет Л-39 потерпел крушение в Краснодарском крае при выполнении планового учебно-тренировочного полёта, сообщили 18 октября в пресс-службе Минобороны России.

По информации ведомства, авария произошла около 17.00 мск в районе населённого пункта Должанская Ейского района.

Сообщается, что самолёт упал в воду. Судьба лётчиков в настоящее время неизвестна. В район аварии направлена поисково-спасательная группа.

По предварительным данным, причиной крушения могла стать техническая неисправность. Уточнятся, что самолёт выполнял полёт без боекомплекта.