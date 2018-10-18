Жертвами внезапных наводнений в Тунисе стали пять человек

Тунис, , 19:39 — REGNUM Внезапные наводнения нанесли серьезный ущерб дорогам, линиям передач и другим объектам инфраструктуры Туниса и привели к гибели людей, 18 октября передает агентство Associated Press.

По информации властей, в результате наводнений 16−17 октября погибли не менее пяти человек, ещё двое человек считаются пропавшими без вести.

Наиболее острой ситуация является в районах Бизарт и Набель, где за два дня выпало почти 200 миллиметров осадков.

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