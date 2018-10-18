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В ДНР расследуют утечку данных об аккредитованных журналистах

Происшествия

Данные журналистов оказались на сайте «Миротворец»

Донецк, 18 октября 2018, 19:27 — REGNUM  Власти Донецкой Народной Республики проводят расследование по факту публикации данных журналистов, аккредитованных на территории ДНР, заявил исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, сообщило 18 октября Донецкое агентство новостей.

Пушилин отметил, что вероятнее всего, информация была похищена в результате хакерской атаки.

«Это серьезное преступление. Мы уже предпринимаем контрдействия на случай, если это была хакерская атака», — заявил политик.

Напомним, 9 октября на сайте «Миротворец» был опубликован список из более 4 тыс. фамилий и контактных данных журналистов, представляющих СМИ Донбасса и России. Всего, по словам министра информации и массовых коммуникаций ДНР Елены Никитиной, в Донецкой Народной Республике аккредитован 7901 журналист.

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