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На Запорожской АЭС произошло экстренное отключение реактора

Происшествия

Четвёртый энергоблок АЭС был остановлен системой аварийной защиты после запуска

Запорожье, Украина, 18 октября 2018, 18:46 — REGNUM  На Запорожской АЭС днём 18 октября произошло отключение четвёртого энергоблока после попытки его запуска. Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

Как уточняется, на энергоблоке №4 выполнялись операции по подключению к электрической сети, реакторная установка находилась в состоянии «работа на мощности».

«В 11:51 через сформированный сигнал «снижение уровня котловой воды» в парогенераторе №1 произошло срабатывание аварийной защиты реактора, в результате чего реакторная установка энергоблока №4 была переведена в состояние «горячая остановка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что замечаний по работе технологической защиты не было. Изменения радиационной обстановки на площадке АЭС не зафиксировано. В настоящее время сформирована комиссия для расследования причин инцидента.

Напомним, на минувшей неделе Государственная инспекция ядерного регулирования Украины продлила срок эксплуатации четвёртого энергоблока Запорожской АЭС на десять лет — до 4 апреля 2028 года.

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Атомная энергетика
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