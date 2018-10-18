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У чебоксарца, ранившего гвоздём полицейского, нашли муляж гранаты и маску

Происшествия

Буйный сосед, нарушавший тишину в доме, оказался в СИЗО. В его квартире нашли муляж гранаты, маску и другие вещи, представляющие оперативный интерес

Чебоксары, 18 октября 2018, 18:44 — REGNUM  В Чувашии конфликт между соседями закончился нападением на прибывшего на вызов сотрудника полиции. 22-летний парень набросился с заточенным гвоздём на стража порядка, который был ранен, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

ЧП произошло в ночь с 16 на 17 октября 2018 года в Чебоксарах. Полиция прибыла по сообщению горожанина, который жаловался на то, что его сосед нарушает покой жильцов дома и в ответ на просьбу вести себя тише угрожал ему предметом, похожим на пистолет.

«В ответ на требование сотрудников полиции открыть дверь в квартиру злоумышленник вышел в подъезд и внезапно нанес удар заточенным гвоздем одному из полицейских в левый бок. Противоправные действия были пресечены, пострадавшему сотруднику правоохранительных органов оказана необходимая медицинская помощь», — сказал Олег Дмитриев.

В МВД по Чувашии ИА REGNUM сообщили, что на полицейском был бронежилет, ранение оказалось непроникающим.

«В ходе обыска у ранее не судимого 27-летнего чебоксарца изъяты муляж гранаты, маска и другие вещи, представляющие оперативный интерес. Обстоятельства выясняются», — отмечают в полиции.

22-летний подозреваемый арестован. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применения насилия в отношении представителя власти»). Органами внутренних дел также возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством в отношении его соседа.

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Нападения на сотрудников правоохранительных органов
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