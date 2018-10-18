Во дворе жилого дома в Москве найден снаряд времён войны

Москва, , 17:27 — REGNUM Неразорвавшийся снаряд времён Великой Отечественной войны обнаружен во дворе жилого дома на западе Москвы. Об этом 18 октября сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По информации агентства, опасная находка была обнаружена на улице Народного ополчения, во дворе дома 22/4.

Сообщается, что на место прибыли сотрудники МЧС, ожидается прибытие полиции и сапёров. Снаряд планируется вывезти в безопасное место, где он будет уничтожен.

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