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Во дворе жилого дома в Москве найден снаряд времён войны

Происшествия

На месте ожидают прибытия сапёров

Во дворе жилого дома в Москве найден снаряд времён войны
Иллюстрация: Mil.ru
Снаряд времен Великой Отечественной войны

Москва, 18 октября 2018, 17:27 — REGNUM  Неразорвавшийся снаряд времён Великой Отечественной войны обнаружен во дворе жилого дома на западе Москвы. Об этом 18 октября сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По информации агентства, опасная находка была обнаружена на улице Народного ополчения, во дворе дома 22/4.

Сообщается, что на место прибыли сотрудники МЧС, ожидается прибытие полиции и сапёров. Снаряд планируется вывезти в безопасное место, где он будет уничтожен.

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Обнаружение и разминирование снарядов и боеприпасов
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