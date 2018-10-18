ВСУ обстреляли ЛНР, чтобы израсходовать боезапас

Луганск, , 16:13 — REGNUM В Донбассе 53-я бригада ВСУ обстреляла Луганскую Народную Республику (ЛНР), чтобы расстрелять боезапас, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 18 октября «Луганский информационный центр».

По его словам, 53-я бригада ВСУ должна была покинуть линию фронта в рамках ротации. Чтобы не утруждать себя, военнослужащие бригады расстреляли боезапас, потратив его на обстрелы мирных жителей в ЛНР.

«Обстрелам из 120-мм минометов подверглись окрестности населенного пункта Сокольники», — сказал Марочко.

Напомним, из-за ежедневных обстрелов со стороны ВСУ в ДНР и ЛНР гибнут и страдают мирные жители.