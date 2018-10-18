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Протурецкие боевики обстреляли город Алеппо

Происшествия

Удар был нанесен по гражданским кварталам, подконтрольным сирийскому правительству

Протурецкие боевики обстреляли город Алеппо
Михаил Авилов. Артиллерийский обстрел неприятельского наблюдательного пункта. 1914-1917

Дамаск, 18 октября 2018, 15:51 — REGNUM  По сообщению новостного ресурса Al-Masdar News, исламисты, позиции которых расположены на юго-западе провинции Алеппо, сегодня, 18 октября, провели обстрел города Алеппо.

Боевики так называемого Фронта национального освобождения выпустили несколько артиллерийских снарядов и ракет по району Новое Алеппо, который находится под контролем сирийских правительственных сил. Удар был нанесен именно по гражданским кварталам. Сообщений о жертвах среди мирного населения пока не поступало.

В ответ на это нападение джихадистов Сирийская арабская армия выпустила несколько ракет по районам Рашиддин-4 и Рашиддин-5, где расположены позиции боевиков.

Следует отметить, что этот обстрел исламистов произошел всего через несколько дней после того, как некоторые группы боевиков отказались выйти из обозначенной буферной зоны в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия и Хама.

Так называемый Фронт национального освобождения объединяет протурецкие джихадистские группировки. Он был создан накануне планировавшегося масштабного наступления сирийской армии на северо-западе страны. Данное наступление было отложено в связи с заключением соглашения в Сочи 17 октября по созданию Идлибской демилитаризованной зоны.

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Война в Сирии
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