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«Котов ловил, душил их веревкой» — соседка об играх Рослякова

Происшествия

«Маленький был очень жестокий»

Москва, 18 октября 2018, 15:50 — REGNUM  В детстве подозреваемый в массовом убийстве Владислав Росляков был «очень жестокий», рассказала его соседка в эфире телеканала «Россия 1».

«Маленький был очень жестокий. Котов ловил, душил их веревкой. Мы его все время гоняли. Потом, когда родители разошлись, они в другое место уехали. Мы больше его не видели. Но здесь был очень жестокий», — сообщила женщина. Ее имя в сюжете не указано.

Напомним, в результате нападения на колледж в Керчи погибли 20 человек, в том числе шестеро несовершеннолетних. В преступлении подозревается 18-летний студент Владислав Росляков.

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Взрыв в политехническом колледже Керчи
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