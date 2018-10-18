«Котов ловил, душил их веревкой» — соседка об играх Рослякова

Москва, , 15:50 — REGNUM В детстве подозреваемый в массовом убийстве Владислав Росляков был «очень жестокий», рассказала его соседка в эфире телеканала «Россия 1».

«Маленький был очень жестокий. Котов ловил, душил их веревкой. Мы его все время гоняли. Потом, когда родители разошлись, они в другое место уехали. Мы больше его не видели. Но здесь был очень жестокий», — сообщила женщина. Ее имя в сюжете не указано.

Напомним, в результате нападения на колледж в Керчи погибли 20 человек, в том числе шестеро несовершеннолетних. В преступлении подозревается 18-летний студент Владислав Росляков.