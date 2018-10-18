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ЧП в Прикамье: вакцинация против клещевого энцефалита приостановлена

Происшествия

В одной из пермских школ дети массово почувствовали недомогание после прививки

Пермь, 18 октября 2018, 15:45 — REGNUM  В Перми у учеников одной из школ города Перми после вакцинации против клещевого энцефалита появилась реакция на прививки. После вакцинации у школьников отмечалась температура, слабость, головная боль, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом минздраве.

По данным информресурсов, ЧП случилось в школе № 7. Отмечены случаи, когда для детей вызвали скорую помощь.

В ведомстве отметили, что реакция, которая наблюдалась у школьников, возможна. Недомогание может длиться один-два дня. В крае решили отменить вакцинацию против клещевого энцефалита. Вся партия этой вакцины, поступившей в регион, подвергнется экспертизе.

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Вакцинация
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