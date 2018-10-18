Количество жертв урагана в индийском штате Орисса возросло до 52 человек

Нью-Дели, , 16:46 — REGNUM 17 октября по сообщению правительства официальное количество жертв в штате Орисса от урагана Титли, а также последующих из-за него наводнений достигло 52. При этом отмечается, что общее количество жертв все еще может расти, так как местные власти пытаются найти 10 пропавших в ходе оползня людей в наиболее пострадавшем округе штата Гаджапати. Об этом информирует индийское агентство «Джагран».

По предварительным оценкам, общая сумма ущерба от урагана составила 22 млрд. рупий (около 19,5 млрд. рублей).

Главный министр штата Одисса Навин Патнайк увеличил сумму компенсации семьям погибших с 400 тыс. рупий (357 тыс. рублей) до 1 млн. рупий (890 тыс. рублей).

Более чем 360 тыс. людей были эвакуированы в безопасные места и сейчас находятся в центрах оказания экстренной помощи.