Директор колледжа и четверо членов ее семьи уволены в Чечне

Грозный, , 15:26 — REGNUM Прокуратура Чечни потребовала устранить семейственность в Грозненском педагогическом колледже. Речь не идет о педагогических династиях — директор учебного заведения устроила на работу своих близких родственников на должности, которые они не имели права занимать, находясь в прямом подчинении директору.

Как сообщили ИА REGNUM 18 октября в пресс-службе надзорного ведомства, кадровые решения противоречили антикоррупционному законодательству. Так, одна из дочерей директора была назначена заведующей производственной практикой, не имея для этого необходимого стажа работы, вторая дочь — главным бухгалтером. Ее свекровь получила место специалиста по кадрам.

Интересным фактом является то, что вопросами профилактики коррупционных и иных правонарушений в этом педагогическом колледже занимался заместитель директора колледжа, который являлся зятем директора.

По требованию прокуратуры нарушения закона устранены: директор колледжа уволена, как и все ее многочисленные родственники.

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Напомним, три года назад в Чечне был уволен глава администрации Ачхой-Мартановского района Беслан Хаджаев. Главе Чечни пожаловались местные жители, что он назначал на руководящие должности в районе своих близких родственников и знакомых.