На банковском счете давно умершего пакистанца нашли миллиарды рупий

Исламабад, , 07:29 — REGNUM Скандал с отмыванием денег в Пакистане приобрел новый масштаб, после того как семейство Араинов в городе Карачи (провинция Синд) получила письмо от следователей с сообщением о начале проверки банковского счета их давно умершего родственника. По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Объединенная команда следователей обнаружила на счете обыкновенного гражданина Икбала Араина, умершего в 2014 году, сумму в 4,6 миллиарда рупий (2,3 миллиарда долларов). По мнению следователей, сумма была переведена «мафией отмывателей» на счет усопшего уже после его смерти, воспользовавшись его именем при открытии счета в частном банке.

Верховный суд Пакистана сформировал специальную Объединенную Команду следователей, которой до громкого открытия в Карачи удалось обнаружить «миллиардера поневоле» в городе Сиалкот (провинция Панджаб). На счете предпримателея-печатника нашли 74 миллиарда рупий (37 миллиардов рублей).