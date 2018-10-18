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Тысячи людей эвакуированы из затопленных районов Йемена

Происшествия

Более 4500 семей были эвакуированы из провинции Эль-Махра в Йемене после наступления тропического циклона, следствием которого стали обильные дожди

Сана, 18 октября 2018, 17:13 — REGNUM  16 октября более 4500 семей были эвакуированы из затопленных районов провинции Эль-Махра в Йемене (административный центр — г. Эль-Гайда) после наступления тропического циклона, следствием которого стали обильные дожди. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Арабия», базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, помощь в эвакуации населения правительству Йемена оказывала коалиция, состоящая из ОАЭ и Королевства Саудовская Аравия.

Ураган и проливные дожди нанесли ударили по прибрежным провинциям и городам, нанеся огромный ущерб инфраструктуре страны, в особенности — системе дорог. Более сотни домов были разрушены, а их жители — перемещены в другие места.

Представители местной власти вместе с добровольцами ООН высказали опасения о том, что в будущем затоплены могут быть и другие районы Йемена.

Коалиция направила грузовики с 125 тоннами товаров первой необходимости, сотни палаток, 1500 одеял и 200 матрасов для тех, кто принял решение не покидать свои дома.

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Зарубежная хроника
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