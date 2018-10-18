Владимирская семья погибла при пожаре: идёт следствие

Муром, Владимирская область, , 15:02 — REGNUM Во Владимирской области при пожаре погибли четыре человека — среди них был пятилетний ребёнок. Как сообщила пресс-служба СК РФ, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности, повлекшее гибель четырех человек».

17 октября жители города Мурома приехали в деревню Максимовка Меленковского района в свой дачный дом и отправились в гости. Затем они вернулись домой, а после полуночи случился пожар.

После ликвидации пожара на площади 90 квадратных метров в помещениях сгоревшего дома обнаружены тела четырех человек: 68-летнего мужчины-инвалида, его 66-летней сестры, 43-летней дочери женщины и пятилетнего ребёнка.

Следователи исключили версию поджога. По предварительным данным, причиной пожара стало «неосторожное курение». Сейчас проводятся судебные экспертизы и продолжается расследование уголовного дела.