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Две сотни пассажиров грозят заблокировать киевский аэропорт «Борисполь»

Происшествия

В зале ожидания также находятся 20 детей

Две сотни пассажиров грозят заблокировать киевский аэропорт «Борисполь»
Deleuran
Аэропорт Борисполь. Киев. Украина

Киев, 18 октября 2018, 15:03 — REGNUM  В киевском аэропорту «Борисполь» 200 туристов не могут улететь в Египет, сообщил 18 октября украинский телеканал «1+1».

Самолёт должен был вылететь в Шарм-эль-Шейх в три часа ночи, но пассажирам сказали, что он неисправен и сказали ждать.

«Командир экипажа объявил о технической неисправности самолета. Это было в три часа ночи. Потом к нам выходили представители аэропорта и сказали, что самолет тестируется и вылет будет в 6:00, потом в 9:00, потом в 10:00. Последний раз сказали, что самолет не готов», — рассказала журналистам одна из пассажирок.

Люди находятся в зале ожидания уже около полусуток, вместе со взрослыми вылета ожидают 20 детей.

На официальной странице авиаперевозчика — компании Bravo Airways — сказано, что рейс задерживается по «коммерческим» причинам.

Напомним, в средине июня 2018 года самолёт компании Bravo, совершавший рейс «Анталья-Киев» во время приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. По счастливой случайности никто не пострадал.

Читайте подробнее: Аэропорт «Киев» приостановил работу из-за выезда самолёта за пределы ВПП

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Происшествия в аэропортах
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