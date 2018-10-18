Кипяток залил улицу на юго-западе Петербурга

Санкт-Петербург, , 14:56 — REGNUM Масштабная коммунальная авария произошла днем 18 октября на улице Бурцева в Кировском районе Санкт-Петербурга. В результате дефекта теплотрассы проезжую часть улицы залило горячей водой, в лужах кипятка оказались припаркованные автомобили.

«А ведь еще даже не мороз на улице», — возмущаются петербуржцы в соцсети.

Некоторые жалеют владельцев припаркованных машин, которые будут вынуждены ремонтировать свои автомобили. Другие же больше беспокоятся о пешеходах.

«Самое ужасное, что переход напротив школы тоже в кипятке, и дети идут до конца улицы. Так как машины не пропускают. Хотя движение перекрыто, но из дворов все равно едут», — пишет одна из горожанок.

По данным компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», авария произошла на трубе диаметром 500 мм на проспекте Маршала Жукова, к которому примыкает улица Бурцева. Идут ремонтные работы, теплоснабжение в районе дефекта не ограничивалось.

Как сообщало ИА REGNUM, авария на теплосети с трагическими последствиями произошла 28 сентября, в первый день отопительного сезона, на Измайловском проспекте в центре Петербурга. Тогда горячая вода, залившая подвальное кафе, стала причиной гибели двух юношей-студентов.

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С 28 сентября по 8 октября в Петербурге на трубах нашли около 350 дефектов, сотни домов в разных районах города были оставлены без тепла на время ликвидации аварий.