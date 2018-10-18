Психологи индивидуально работают со свидетелями трагедии в Керчи

Керчь, Крым, , 14:42 — REGNUM Все пережившие нападение на Керченский политехнический колледж получают помощь психологов. С некоторыми из свидетелей специалисты работают в индивидуальном порядке, сообщила детский омбудсмен в Крыму Ирина Клюева.

Она отметила, что опрошены все, кому остро необходима психологическая помощь. За некоторыми закреплен свой психолог. В особо сложных случаях речь идет о точечной помощи.

Назвать число нуждающихся в помощи людей сложно, так как человек может чувствовать себя хорошо, но внезапно у него случится срыв, пояснила Клюева ТАСС.

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Подозреваемый в нападении студент не состоял на учете ни в одном из органов профилактики — ни внутри учреждения, ни в полиции по делам несовершеннолетних, ни в социальных службах, добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября 18-летний студент колледжа принес с собой оружие и взрывные устройства, после чего подорвал одно из них и принялся стрелять по людям. Смертельные ранения получил 21 человек, еще более 50 ранены. Нападавший покончил с собой. Такова версия следствия.

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