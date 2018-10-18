Дебоширившего в бизнес-классе «полковника ФСБ» сняли с рейса «Аэрофлота»

Москва, , 14:38 — REGNUM Пассажирский авиалайнер компании «Аэрофлот», 16 октября следовавший из Сочи в Москву, был вынужден совершить посадку в аэропорту Краснодара в связи с пьяным дебошем на борту. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Отмечается, что пассажир бизнес-класса, находясь в состоянии опьянения, грубо нарушал общественный порядок и правила поведения на транспорте. В авиакомпании отметили, что гражданин, представляясь полковником ФСБ, «угрожал экипажу, кричал, всячески создавал дискомфорт для других пассажиров рейса».

Поскольку на предупреждения «полковник ФСБ» не реагировал, командир корабля принял решение о вынужденной посадке. В аэропорту Краснодара авиадебошир был передан сотрудникам полиции, добавили в пресс-службе.

Авиакомпания намерена требовать полного возмещения убытков, в том числе ущерба, который мог быть причинен другим пассажирам, заявил заместитель гендиректора перевозчика.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря в Федеральной службе безопасности России опровергли заявления жены футболиста Андрея Аршавина о том, что она — сотрудница ФСБ. В ведомстве подчеркнули, что авиадебоширка Алиса Аршавина никогда не работала в спецслужбах.

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