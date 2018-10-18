В афганской провинции Гильменд прогремел взрыв: убит кандидат в парламент

Лашкаргах, Афганистан, , 18:13 — REGNUM 17 октября в афганской провинции Гильменд (столица провинции — г. Лашкаргах) в штабе кандидата в парламент Афганистана в городе Лашкаргах прогремел взрыв.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», в результате теракта было убито несколько человек, среди них числится и кандидат в парламент Абдул Джабар Кахраман.

Согласно заявлению официальных представителей полиции города Лашкаргах, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство, установленное в предвыборном штабе кандидата.

Представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердили, что теракт был организован одним из их сторонников их группировки. Они также добавили, что в результате теракта погибло еще три человека.

Президент Афганистана Ашраф Гани осудил теракт и назвал Абдула Джабара Кахрамана мучеником и отважным сыном Афганистана, отметив что убитый кандидат сделал многое для развития своей страны.

Глава государства также добавил, террористы не смогут ослабить решимость жителей Афганистана добиться установления мира в стране и их веру в такие демократические ценности, как выборы.