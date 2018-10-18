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В липецкой больнице умер полуторагодовалый ребёнок

Происшествия

Следователи проводят проверку

В липецкой больнице умер полуторагодовалый ребёнок
skalekar1992
Детская ручка

Липецк, 18 октября 2018, 14:13 — REGNUM  В Липецкой областной детской больнице погиб полуторагодовалый ребёнок. Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области 18 октября, организована доследственная проверка.

По данным следствия, вечером 15 октября с жалобами на кашель в областную детскую больницу был доставлен 1,5-годовалый ребенок. Врачи предположили, что в верхних дыхательных путях у него находится инородное тело, и госпитализировали ребёнка. Днем 17 октября во время диагностики под общим наркозом у ребёнка остановилось сердце, спасти его медикам не удалось.

Чтобы установить причину смерти ребёнка, назначена судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки следователи примут процессуальное решение.

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