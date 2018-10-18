Опознаны 20 погибших при нападении на колледж в Керчи

Керчь, Крым, , 14:02 — REGNUM Для 20 погибших при нападении на политехнический колледж в Керчи завершена процедура опознания. Об этом 18 октября сообщил журналистам замглавы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев.

Он отметил, что все 20 погибших официально опознаны. Протоколы опознания составлены не на всех.

Отметим, что о смерти еще одной пострадавшей девушки стало известно днем 18 октября. Она находилась в тяжелом состоянии и скончалась во время эвакуации в Москву. Таким образом, погиб 21 человек.

Ранее власти Крыма опубликовали списки погибших и пострадавших. Среди жертв стрелка — шестеро несовершеннолетних. Известно также о пяти погибших преподавателях и 15 студентах.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября, по версии следствия, 18-летний Владислав Росляков пришел в колледж с ружьем и самодельными взрывными устройствами. Одно их них он привел в действие, а также открыл огонь по людям. Затем нападавший покончил с собой.

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